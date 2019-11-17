شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمثل مصر فى إدارة جمعية الحاسبات والمعلومات باتحاد الجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً إنجازاً جديداً على المستوى الدولى وذلك فى إطار سعيها الدءوب لوضع الجامعة فى المكانة الدولية المرموقة التى تليق بها وهو التوجه الذى يقام تحت رعاية خالد الطوخى أمين عام الجامعة ويستهدف التأكيد على اسم الجامعة فى المحافل الدولية.

صرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الإنجاز الجديد للجامعة يتمثل فى اختيار كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتمثل جميع كليات الحاسبات والمعلومات المصرية وذلك في اللجنة التنفيذية التي تتولى مهمة إدارة جمعية الحاسبات والمعلومات العربية وهى الجمعية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية ومقرها الأردن. وأضاف الدكتور العزازى أن أعضاء جمعية الحاسبات والمعلومات العربية هم جميع كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي ومن بينهم كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والتى يمثلها عميدها الدكتور هاني حرب فى عضوية اللجنة التنفيذية للجمعية.

الجدير بالذكر أن جمعية الحاسبات العربية تقوم بأنشطة متعددة منها إصدار 3 مجلات علمية محكمة ومعتمدة في الاسكوبس، وأيضا تنظيم مؤتمر سنوي في إحدى العواصم العربية وجميع الأبحاث التي يتم قبولها وإقرارها في المؤتمر يتم تدوينها في الاسكوبس أيضا، وسيتم انعقاد المؤتمر السنوي هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم. وتشارك فيه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



