شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نواب يطالبون وزير الزراعة بإنشاء لجنة تشاورية عليا للاستثمارات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب السيد فليفل، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إنشاء لجنة تشاورية عليا للعلاقات الأفريقية وفى قلب منها الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أننا نحتاج نظرة ذات طابع استراتيجى وتجميع الكفاءات المعنية بالشأن الأفريقى بوزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات، وإنشاء لجنة تشاورية عليا تضم باحثين لتقديم أطروحات مفيدة".

وطالب "فليفل" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن إنشاء عدد من المزارع المشتركة النموذجية فى افريقيا، بمراجعة الدراسات والتجارب الخاصة بالزراعات الأجنبية والزراعة فى الدول الأخرى للتعرف على سبل نجاح الآخرون وابتداع طرق جديدة للتعامل مع الأمر فى مصر.

وشدد على ضرورة التعاون مع رجال الأعمال وجذبهم للاستثمار فى أفريقيا والقيام بدورهم والاضطلاع بمسئوليتهم المجتمعية، منتقدًا لقيمة مبلغ الـ 35 مليون جنيه المخصصة من جانب وزارة الزراعة لمزارع أفريقيا، متابعًا: "أى رجل أعمال لو عطس أو أقام حفلة سينفقها، يجب أن نفكر فى شيء أبعد من هذا، يجب وضع رجال الأعمال أمام مسئوليتهم".

وتساءلت النائبة آمنة نصير عن المكاسب المادية التى يمكن تحقيقها من خلال الزراعة فى الدولة الأفريقية، بقولها "هل هناك مكاسب مادية ندخل الدولة مقابل هذا التمدد؟ أم أننا مجرد الأخ الأكبر وفرحين بالتوسع والاتساع فى هذه البلاد تحت مقولة أن الأخ الكبير يضحى، هل نحن فى مسئولية الأخ الكبير أم أن هناك عائد لذلك؟"

فيما شدد النائبة منى منير على ضرورة استغلال المزارع فى أفريقيا لزراعة القطن الأمريكى وعدم الخلط بينه وبين القطن المصرى للحفاظ على السلالة، وطالب النائب ماجد أبو الخير فى إنشاء بوابة لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين فى الجانب الأفريقى، مطالبًا فى الوقت ذاته بزيادة الاستثمارات فى مجال الاستزراع السمكى.

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