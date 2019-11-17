شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل نقل البرلمان: نشجع تصنيع المركبات الكهربائية واستخدامها بالنقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حنان عبد الواحد، ممثل وزارة النقل والمواصلات، إن الوزارة تستهدف تشجيع تصنيع المركبات الكهربائية، واستخدامها في النقل العام مع التركيز علي الجدوي الاقتصادية، مشددة علي أهمية وضع حوافز تشجيعية للاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الأحد، لبحث التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.

وأضاف عبد الواحد، أن هناك لجنة مٌشكلة بالاشتراك مع هيئة المواصفات والجودة لوضع المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية، وما يتعلق بها من شروط التسجيل.

وتابعت ممثلة وزارة النقل والمواصلات، أن اللجنة المشكلة بوزارة الإنتاج الحربي والتي وضعت استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية فى مصر، وضمت كافة الوزارات المختلفة، قامت بدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بنشر هذه المركبات وتوطين صناعتها، وانقسمت اللجنة إلي 7 لجان فرعية منها متعلق بالتشريعات وأخرى فنية لبحث مشاكل الصناعة وعمر البطاريات.

Advertisements

وأشارت ممثلة وزارة النقل، إلي أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وسيعقد يومي 19 و20 نوفمبر الجارى تنظم وزارة البيئة مؤتمرا يتناول تطور المركبات الكهربائية في إطار المدن المستدامة.