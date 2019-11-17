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مطالب برلمانية بزيادة التوسع فى المشروعات الاستثمارية المشتركة مع أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية  المشتركة.

 

 

وأوضح "الحصرى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن إنشاء عدد من المزارع المشتركة النموذجية في افريقيا، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع افريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع، وهو 35 مليون جنيه سنويا، بأكثر من ذلك عشر مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات وتكاليف الإنتاج.

 

 

كما طالب بألا يقتصر ذلك المشروع على عشر دول فقط، بل يصل إلى كل دول افريقيا، وخاصة الدول التي تحتاج الى دعم وينقصها التطور التكنولوجى الذى تقدمت فيه مصر بخطوات، مشيرا الى أن مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتناقس دول كبيرة في انتاج محاصيل كثيرة مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.

 

 

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وأشار الحصرى، إلى وجود نمو في صادرات مصر الزراعية، وهو ما يحفزنا لزيادة عدد هذه المزارع في الدول الافريقية، خاصة مع محدودية وقلة المياه، مضيفا، لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق، في ظل ذلك، كما لابد ان يعرف المستثمرين، الفرص المتاحة، في الدول الافريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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