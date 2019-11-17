صور.. 4 طلبات إحاطة تناقشها "نقل البرلمان" اليوم حول مشكلات الطرق والمواصلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربعة طلبات إحاطة تناقشها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، بشأن مشكلات الطرق والمواصلات والسكة الحديد. ويستعرضه ”الخليج 365” على النحو التالى : 1. طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين إبراهيم فراج، بشأن تضرر قاطني مدينة الشروق من موقع إنشاء منفذ لتحصيل الرسوم بين بوابتي دخول المدينة على طريق الإسماعيلية الصحراوي. 2. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن أسباب الهبوط الأرضي بجزء من الطريق الدائري الإقليمي. 3. طلب الإحاطة المقدم من النائب علي فتحي عساسة، بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات بسرعة رصف وتطوير طريق المنزلة المطرية بطول 11 كم. Advertisements 4. طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن غلق الدوران الواقع على طريق الاسكندرية / القاهرة الصحراوي أمام مدخل سيدي عبدالقادر للقادم من الإسكندرية الى الإسكندرية، وعدم فتح الدوران البديل.

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