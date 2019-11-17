شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: وقف تعيينات المهندسين الزراعيين سبب عجزا كبيرا بقيادات الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ منتصف الثمانيات حتى الآن، تسبب فى تراجع أعداد القائمين على رأس العمل بنسبة تزيد على 80% فى عدد كبير من الهيئات التابعة للوزارة. وأضاف "أبو ستيت" في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاهتمام بتلك المشروعات. Advertisements وأشار وزير الزراعة، إلى أنه لولا نجاحنا فى تلك المزارع على المستوى الأفريقى، لما كنا اسطعنا التوسع خلال الفترة الماضية فى تأسيس مزارع جديدة، مؤكداً أن وجود هذه المزارع لها العديد من الأبعاد، لافتاً إلى أن هناك خطة أخرى لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، لزيادة المكاسب العائدة على مصر.

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