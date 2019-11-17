بالصور.. ضبط 40 شيكارة نشارة خشب قبل بيعها "ردة خشنة" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى: ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، ٤٠ شيكارة "نشارة خشب" كان بعض الأشخاص سيبيعونها على أنها "ردة خشنة بالأسواق". وقال جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم :"شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالغنايم حملة أسفرت عن ضبط ٤٠ شيكارة سيرس نشارة خشب كانت ستباع على أنها ردة بالأسواق. وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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