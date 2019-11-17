ضبط 21 طن خضروات مجمدة فاسدة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 21 طنا من الخضروات المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة تبريد بمنطقة العامرية. وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مسئول ثلاجة لحفظ وتجميد الخضروات دائرة قسم شرطة ثان العامرية، بحيازة وتجميع خضروات فاسدة تمهيدا لإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحها بالأسواق. استهدفت حملة أمنية الثلاجة المشار إليها، وعثر على 21 طنًا و100 كيلو جرام خضراوات مجمدة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى. تحرر المحضر اللازمة بقسم شرطة ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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