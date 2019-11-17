المرصد السوري: 5 قتلى في قصف روسي جنوب إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 أشخاص جراء قصف جوي روسي على قرية بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر المرصد أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاث سيدات، لقوا حتفهم من جراء غارات روسية استهدفت قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي. Advertisements وهذه الغارة هي الخامسة التي تستهدف ما تسمى بـ"منطقة خفض التصعيد" في إدلب. تجدر الإشارة إلى أن مسلحين معارضين يسيطرون على معظم مناطق المحافظة. كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لإدلب إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

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