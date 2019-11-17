بالصور.. استرداد 5500 فدان من أراضي الدولة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 98 حالة إزالة بمختلف قرى مركز منفلوط.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم استرداد 5548 فدان بمركز منفلوط من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ضمن فعاليات الموجة 14 والتي تستمر لمدة 15 يومًا وتم تسليمها لجهات الولاية؛ لافتًا إلى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين الجادين بطلبات تقنين للإسراع في اجراءات التقنين وتسليم العقود.

وأضاف "نور الدين" إنه جاري استكمال حملات إزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة بجميع القرى والمراكز خلال الأيام القادمة، والتصدي بكل حسم وردع للمخالفين.