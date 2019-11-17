مصرع 7 أشخاص في انفجار غاز بمبنى سكني في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب أ):

أعلن مسؤول إطفاء صرع 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوب شرقي بنجلاديش اليوم الأحد.

وقال المسؤول بورنا تشاندرا موتسودي، إن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من 5 طوابق في حي باثارجاتا بمدينة تشاتوجرام الساحلية (المعروفة سابقا باسم تشيتاجونج)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في مكان الحادث.

وأضاف أن شخصين آخرين من بين المصابين السبعة عشرة توفيا بعد نقلهما إلى مستشفى كلية طب تشاتوجرام .

وأفاد موتسودي بأن تسربا من أنبوب للغاز قد تسبب في الحادث.

Advertisements

ودمر الانفجار أجزاء كبيرة من الطابق الأرضي للمبنى وجدارين خارجيين. وقال المسؤول إن معظم ضحايا الانفجار هم من المارة الذين أصيبوا عندما انهار الجداران الخارجيان .

وألقى نصر الحميد، وزير الدولة لشؤون الطاقة والكهرباء، باللوم في الحادث على الإهمال من جانب شركة توزيع الغاز .

وقال للصحفيين في دكا: "ربما وقع الانفجار بسبب عدم وجود صيانة مناسبة لأنابيب الغاز".

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لتحديد السبب وراء الحادث.