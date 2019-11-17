الغانم: أمير الكويت أبلغني بتشكيل حكومة قريبا.. ولا حلّ للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبا وأن المجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة .

وقال الغانم، في تصريح صحفي الأحد: "بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع (الشيخ ناصر صباح الاحمد) إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة وتحدث معي أمس السبت وطلبت منه مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه إدراجه في أول جلسة."

وأوضح الغانم: "لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".

كان وزير الدفاع الكويتي أصدر بيانا أمس السبت أكد خلاله أن السبب في استقالة الحكومة تجاوزات مالية مسؤول عنها رئيس الحكومة ووزير الداخلية عندما كان وزيرا للدفاع .