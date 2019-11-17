قالت وكالة "رويترز" اليوم، الجمعة 15 نوفمبر 2019، إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة إتفقت على إختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.
واستقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و 1990.
وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر أمس الخميس بين الحريري وممثلين عن حزب الله وحليفتها حركة أمل.
وكانت هذه الأنباء قد أوردتها في بادئ الأمر قناة تلفزيون إل.بي.سي.آي وقناة إم.تي.في.
وذكر مصدر مطلع على الاجتماع أن الحريري لم يبد أي اعتراضات على اختيار الصفدي مضيفا أن أعضاء البرلمان من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري سيختارون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبا.
وقال مصدر ثان وهو شخصية كبيرة على صلة وثيقة بحركة أمل و حزب الله إنه جرى خلال الاجتماع التوصل إلى إتفاق من حيث المبدأ على اختيار الصفدي.
ولم يرد أي تأكيد رسمي من الأحزاب أو الصفدي.
ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية وعضو سابق بالبرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان / وكالة رويترز: الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة في لبنان تختار الصفدي رئيسًا للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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