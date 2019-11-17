أثارت دار الإفتاء المصرية جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمصر، بعدما نشرت مقولة: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، متابعة: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف" وسارعت دار الإفتاء إلى حذف الجزء الخاص بمقولة "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، بعدما لوحظ أن البعض يشكك في صحة الحديث المنسوب للرسول محمد (ص)، لأنه حديث ضعيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منشور لدار الإفتاء المصرية يسبب جدلا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.