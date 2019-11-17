كوريا الجنوبية تأمل في تقدم المفاوضات النووية بعد تأجيل المناورات المشتركة مع أمريكا

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد آماله في أن يؤدي قرار وزيري الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو والأمريكي مارك إسبر بتأجيل المناورات الجوية المشتركة إلى استئناف المفاوضات النووية المتوقفة على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو التفكيك النوويالكوري الشمالي وإجراءات إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.
المشاورات الوثيقة بين البلدين لتحقيق تقدم حقيقي في سير التفكيك النووي في كوريا الشمالية مع الاحتفاظ بزخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".
وقال مسئول في المكتب الرئاسي للصحفيين - ردا على أسئلة حول موقف المكتب الرئاسي من هذا القرار المفاجئ، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "لقد أجريت
وأضاف المسئول "أن الهدف النهائي هو التوجه إلى طريق يؤدي إلى تفعيل إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية وتفكيك السلاح النووي في كوريا الشمالية، ونحن الآن نسير على هذا الطريق، كما أن المكتب الرئاسي يتابع التطورات بحذر".
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