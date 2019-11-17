هيئة الزكاة والدخل بالسعودية تعلن تفاصيل لائحة الزكاة الجديدة

أعلنت هيئة الزكاة والدخل، في السعودية موعد تطبيق لائحة الزكاة الجديدة والمفترض تطبيقها بداية من يناير المقبل 2020، سوف تطبق على المستثمرين السعوديين والخليجين المقيمين في السعودية وليس على الافراد، مضيفة أنها لن تطبق على المستثمر الأجنبي بينما سيتم الاكتفاء بدفع ضريبة الدخل فقط.

وجاء ذلك خلال تصريح للمتحدث بأسم الهيئة خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والذي أكد فيه أن لائحة الزكاة لا تطبق على الافراد السعوديين والخليجين ولكنها تخص المستثمرين والكيانات التجارية، مشيرة أن ضريبة

الدخل على المستثمر الأجنبي 20%، لافته أنه يمكن ترحيلها لأعوام مقبلة وذلك في حالة تحقيق خسائر.

اقرا أيضًا: أرامكو تحدد نطاقًا سعريًا لإدراجها سيقيّم الشركة بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه من الضروري لكل فرد الحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال القنوات الرسمية الخاصة بـ هيئة الزكاة من خلال حساباتها بمواقع التواصل

الإجتماعي المختلفة، بجانب الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مميزات لائحة الزكاة المعدلة

كانت لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري تحت رقم 2216، بتاريخ 7/7/1440 بالتقويم الهجري، لها مميزات مختلفة عن القديمة ومنها:

. زيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية.

اقرا أيضًا: توقعات بتضاعف صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Advertisements

.تسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية "مكلفو التقديري".

. زيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بتحصيل الزكاة.

. تحسين الصياغة.

. توحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء.

. تطوير طريقة حساب نسبة الزكاة.

. تم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.