مصدر طبي عراقي: أكثرمن 700 إصابة خلال المظاهرات ضمن الإعاقات المزمنة

أكد مصدر طبي عراقي أن أكثر من 700 إصابة خلال المظاهرات في عدد من المحافظات العراقية أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة..مبيناً أن العديد من الحالات ما زالت في المستشفيات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
فترة التظاهرات متباينة، تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي"، وأغلب الإصابات كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم.
وقال المصدر في تصريح أورته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأحد إن "الإصابات التي سجلت خلال
إعاقة لا يمكن علاجها.. مشيراً إلى أن هناك حالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لتلقي العلاج.
وأضاف أن بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت في حالات
وتشهد بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق مظاهرات شعبية واسعة منذ أكتوبر الماضي، والتي ابتدأت بمطالب لتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.
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