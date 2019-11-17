تركي آل الشيخ يستضيف منتخب الأرجنتين في مجمع بوليفارد بالرياض

استضاف رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ لاعبي منتخب الأرجنتين، على رأسهم الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو، في جولة بمنطقة "بوليفارد الرياض".

تغلب منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف من دون مقابل

فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة فى الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

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يستضيف مجمع "بوليفارد" العديد من الفعاليات المتعلقة بموسم الرياض الترفيهي، التي تم افتتاحها منتصف أكتوبر الماضي، وتقع في أحد أفخم أحیاء العاصمة السعودية "الرياض"، وھو حي حطین السكني، بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.