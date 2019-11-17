بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. اعتقال 40 شخصا في احتجاجات بمدينة يزد الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باعتقال 40 شخصا في مدينة يزد على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وخرجت المظاهرات في إيران في أكثر من ستين مدينة بسبع عشرة محافظة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. فيما أفاد نشطاء بمقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن، وفقًا لقناة

الغد.

الداخلية الإيرانية تحذر المحتجين وتلوح بإجراءات صارمة

وحذر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، من أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة.

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وقال وزير الداخلية الإيراني إن أي احتجاجات يجب أن تكون ضمن القانون، والوضع

بشكله الحالي ليس لصالح أي طرف.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تمكنت من تحديد هوية "قادة العناصر المثيرة للشغب في اليومين الماضيين وسيتم التعامل مع كل من يُعرض أمن المواطنين إلى خطر بشكل حازم".

وقالت إن "أعداء أيران وكالسابق لن يجنوا شيئا من تعويلهم على هذا الشغب سوى الخزي والعار".

وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أن الشرطة لن تتستاهل وستتصدى لكل من يخل بالأمن في البلاد.