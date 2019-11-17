وزير الصناعة الإيراني يطمئن المواطنين بعد قرار زيادة أسعار الوقود

قال وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، رضا رحماني، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي نقص في السلع الأساسية في البلاد في الوقت الراهن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف رحماني أن "أي زيادة في أسعار السلع الأساسية بذريعة رفع أسعار البنزين تعتبر انتهاكا سنحاسب عليه".

من جهته، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن خطة

رفع أسعار الوقود يجب أن تنفذ وتطبق، ملقيا باللوم والمسؤولية فيما يجري من "تخريب" على من أسماهم "معارضي الثورة والأعداء".

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وتشهد إيران احتجاجات عنيفة اندلعت في عدة مناطق عقب زيادة أسعار البنزين، التي قالت الحكومة إنها "تندرج ضمن إجراءات لترشيد الدعم وتحقيق

العدالة الاجتماعية".

وشملت الاحتجاجات غلق الشوارع بالسيارات في العاصمة طهران وعدة محافظات أخرى.

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد.

وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).