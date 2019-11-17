استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطادرة سيارته في القدس.

وأصيب الشاب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته ولم تعرف هويته.

وفي تبريرها لعملية القتل زعمت شرطة الاحتلال أن الشاب قام بسرقة سيارة من "جفعات همسوا" في القدس وتم التعرف عليه وبدأت الشرطة مطاردته وعندما رفض التوقف أطلقت عليه النار ما أدى لإصابته بجروح حرجة حيث أعلنت مصادر طبية استشهاده. اقرأ أيضاً...استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

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