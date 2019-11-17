كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية إيرانية: مقتل رجل أمن في أحداث مدينة كرمانشاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر إعلامية إيرانية، مقتل رجل أمن، جراء إطلاق كثيف لقنابل الغاز من قبل قوات الأمن على المتظاهرين في مدينة كرمانشاه.

وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين في مدينة كرمانشاه.

وقد أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية، أمس السبت، بمقتل شخص وجرح آخرون في مدينة سيرجان الإيرانية خلال احتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية بزيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وبحسب الوكالة، فُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، بعد يوم من اندلاع مظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين. ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مؤكدا أنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا".

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وأصيب عدد من الأشخاص، بجروح خلال المظاهرات. وشدد محمود آبادي على أنه "لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية (...) وهو ما قاموا به". وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا "التجمّع الهادئ" الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ"تخريب ممتلكات عامة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزانات الوقود وإضرام النيران فيها".

وخرجت مظاهرات "متفرقة" ضد الإجراءات في عدة مدن أخرى بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وغشساران وخرمشهر وماهشهر وشيراز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حاول في ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد مظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.