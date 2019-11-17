كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن القومي الإيراني يأمر بقطع خدمات الإنترنت لمدة 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت وزارة الاتصالات الإيرانية، اليوم الأحد، قرارًا من مجلس الأمن القومي، يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية: إن "الوزارة لا تزال تجري اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإعادة خدمة الإنترنت في أسرع وقت"، حسبما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، أضاف المسؤول، أن "قطع الإنترنت جاء لأسباب أمنية وليست فنية ومن غير المعروف متى سيتم إعادة وصله".

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وعمت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.