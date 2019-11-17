كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان للولايات المتحدة: "لا يمكن لأحد أن يكون متفائلًا بشأن كوريا الشمالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو لنظرائه من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، لا يمكن لأحد أن يكون متفائلا بشأن كوريا الشمالية بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن وسيول عن خطط لتأجيل التدريبات العسكرية القادمة في محاولة لتشجيع السلام المتوقف، ولا يمكن لأحد أن يكون متفائلًا بشأن كوريا الشمالية.

وقال كونو في افتتاح ما يسمى بالاجتماع" الثلاثي "لرؤساء الدفاع في بانكوك، قبل مرافقة وسائل الإعلام من الغرفة وقد أطلقت كوريا الشمالية مرارًا أكثر من 20 صاروخًا هذا العام، بما في ذلك أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي أطلقته الغواصات.

وذكرت وسائل اعلام حكومية أيضًا أن كوريا الشمالية قالت أن القضايا النووية لن تناقش عندما تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة ما لم يتم وضع سياسة "العدائية" الامريكية على جدول الاعمال.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن إقرار قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن حقوق الإنسان في بيونج يانج كان "استفزازًا سياسيًا" بقيادة الولايات المتحدة.

وسبق أن وصفت كوريا الشمالية انتقادات الأمم المتحدة بأنها نتاج "سياسة عدائية" للولايات المتحدة.

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وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، إنهما ستؤجلان التدريبات العسكرية القادمة في محاولة لتعزيز مسيرة السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية رغم أن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونجيانج.

وكانت التدريبات المعروفة باسم "حدث التدريب المشترك على الطيران"، ستحاكي سيناريوهات القتال الجوي وتتضمن عددًا غير معلوم من الطائرات الحربية من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

واحتراما لبيونغ يانغ، تم تقليص التدريبات بالفعل في نطاقها ونطاقها عن السنوات السابقة، لكن كوريا الشمالية ما زالت تعترض عليها بغض النظر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي سيبقيان في حالة استعداد عالية رغم هذه الخطوة، ونفى أن يكون قرار تأجيل التدريبات تنازلًا لكوريا الشمالية.