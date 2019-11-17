كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد الأوروبي للزلازل، اليوم الأحد، أن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة بجنوب شرقي مدينة فاس المغربية.

وقال المرصد الأوروبي، إن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط، صباح اليوم الأحد.

ولم تشر بعد أي مصادر محلية إلى وقوع خسائر جراء الزلزال.

وفي سياق منفصل، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تهنئة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتجمع البلدين علاقات تاريخية منذ أمد بعيد، حيث تربط كلا العاهلين علاقات أخوية تترجمها الزيارات المتكررة لبعضهما البعض.

ويعيد بعض من الباحثين العلاقات المميزة بين البلدين في الوقت الحاضر إلى عمقها التاريخي، فقد قامت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عام 1957م أي بعد اقل من عام على استقلال المملكة المغربية.