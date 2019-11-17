كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب إيرانيون: روحاني يتحمل المسؤولية عن أعمال الشغب في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نواب في البرلمان الإيراني، إنه كان يجب إطلاع المجلس على قرار رفع أسعار الوقود.

وأضاف النواب، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، بثتها قناة العربية، أن روحاني يتحمل المسؤولية عن أعمال الشغب في البلاد.

وكانت قوات الأمن الإيرانية، قد أطلقت الرصاص الحي نحو المحتجين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران.

وطالب المحتجون، بإسقاط المرشد الأعلى، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.

وأضرم المحتجون النار في "المصرف الوطني"، في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، بينما طالب المتظاهرون في مدينة "كرج"، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئي.

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وبحسب قناة العربية، ردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.

وقالت تلك المصادر، إن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز جنوب غربي إيران، بعد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن قوات الأمن لجأت إلى القوة أثناء تفريق متظاهرين في بوشهر جنوبي البلاد، بينما استنكر متظاهرون في طهران إنفاق عائدات البلاد على قوات الباسيج.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، وردا على تصريحات الرئيس، حسن روحاني، الذي دافع عن القرار.