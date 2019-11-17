كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يغلقون الطرق الرئيسية في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة اسوشيتد برس خبرا جاء فيه أنه أغلق المتظاهرون أحد الشوارع الرئيسية في منطقة مونجكوك بهونج كونج، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

تم إلقاء الطوب على طول جزء من شارع ناثان، وهو شارع واسع تصطف على جانبيه المتاجر في شبه جزيرة كولون بالمدينة.

يبدو أن تعطل حركة المرور بعد ظهر يوم الأحد كان بمثابة أسلوب تحويلي حيث يواجه المتظاهرون الآخرون الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من الشرطة في مواجهة استمرت طويلا خارج جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية.

وقد قالت شرطة هونج كونج انه القي المتظاهرون السهام عليهم مما ادي الي اصابة ضابط بسهم في ساقه أثناء مواجهة مع متظاهرين خارج الجامعة.

وقالت الشرطة اليوم الأحد، إن السهم أصاب ضابط اتصال إعلامي. تُظهر الصور المنشورة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشرطة السهم يتدلى من ساق الضابط.

أطلق المتظاهرون المناهضون للحكومة السهام ضد الضباط الأسبوع الماضي، لكن هذا هو أول حادث يتم الابلاغ عنه.

أطلقت الشرطة خراطيم المياه على المتظاهرين في هونغ كونغ، وغمرتهم مرارًا وتكرارًا بالمياه ذات الصبغة الزرقاء، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

أطلق ضباط آخرون قنابل الغاز المسيل للدموع يوم الأحد في محاولة لطرد مجموعة من المتظاهرين في الشوارع خارج جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية. وجاءت تحركات الشرطة عقب مواجهة استمرت لمدة ساعة بدأت في الصباح.

تراجع المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتلوا الجامعات في الأسبوع الماضي إلى حد كبير، ولكن رفض المتشددين المتحصنين داخل جامعة الفنون التزحزح.

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يقول مكتب التعليم إن جميع الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية سيتم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ألغى المكتب الفصول الدراسية منذ يوم الخميس، بعد تعرضه للنقد لعدم قيامه بذلك في وقت مبكرن مضيفا أن المدارس يجب ان تبقي مبانيها مفتوحة للطلاب الذين يحتاج آباؤهم لإرسالها إلى المدرسة خلال اليوم.

انضم العديد من الطلاب إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث اعتقلت الشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. يقول مكتب التعليم إنه يجب على الطلاب البقاء في المنزل، وليس التجول في الشوارع ويجب ألا يشاركوا في أنشطة غير قانونية.

اندلعت أعمال عنف جديدة حول الحرم الجامعي لجامعة هونج كونج المحاصرة صباح يوم الأحد، فيما يستعد المتظاهرون لتحرك الشرطة المحتمل لإخلائهم بعد اشتباكات عنيفة بين عشية وضحاها.

أضاءت الحرائق الضخمة سماء الليل في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منطقة كولون قبل ساعات من قيام المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على الشرطة، الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على اخلاء منصة الحرم الجامعي.

بعد بضع ساعات من الهدوء بينما كان المتظاهرون ينامون على المروج وفي مكتبة الجامعة، أطلقت الشرطة طلقات جديدة من الغاز المسيل للدموع بعد وقت قصير من العاشرة صباحًا. ألقى النشطاء قنابل حارقة في المقابل، أشعل بعضهم الأشجار خارج الحرم الجامعي.

وقبل ذلك بساعات، خرجت فرق من الجنود الصينيين، يحمل بعضهم دلاء بلاستيكية حمراء أو مكانس، من ثكناتهم في ظهور علني نادر لمساعدة السكان على إزالة الحطام الذي يسد الطرق الرئيسية.

بدت أجزاء من الحرم الجامعي أشبه بقلعة صباح يوم الأحد، مع وجود الحواجز ومتظاهرين يرتدون ملابس سوداء يحرسون الأسوار بأسلحة بدائية مثل الطوب وصناديق القنابل النارية والأقواس والسهام على أهبة الاستعداد.

وقال تشان (20 عاما) وهو طالب في السنة الثالثة "لا نريد مهاجمة الشرطة، نريد فقط حماية حرمنا.... ونريد حماية هونج كونج"..