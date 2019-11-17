كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي في استخبارات الميليشيا الحوثية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر يمنية، مقتل رئيس شعبة التحقيقات في جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا الحوثية عصام ناصر الطبيب في صنعاء.

وكشفت المصادر، أن عصام ناصر الطبيب، قُتل على يد شقيقه الأصغر، بسبب خلافات شخصية دبت بينهما يرجح أنها على اقتسام منهوبات، بحسب ما ذك موقع "نيوزيمن" الإخباري.

أشارت المصادر، إلى أن القتيل ينتمي إلى أسرة هاشمية في محافظة عمران، وأسهم في معاناة الآلاف من الأسر اليمنية التي اختطف أقارب لها من قبل الميليشيا، ومات الكثير منهم في معتقل الأمن الوقائي نتيجة التعذيب الذي يشرف عليه الطبيب بنفسه.

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وسجلت منظمات يمنية ودولية وفاة الآلاف من المختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب الوحشي الذي يمارس ضدهم لانتزاع أقوال واعترافات لا علاقة للمعتقلين بها وبطريقة إجرامية وعنصرية مشينة.

وتأتي تسمية "جهاز الأمن الوقائي" بدلاً عن "جهاز الأمن القومي" المعروف الذي ألغته الميليشيا بموجب توجيهات عليا في الميليشيات وكان تابعاً للدولة قبل الانقلاب الحوثي واجتياح صنعاء في 2014.

وهو الجهاز ذاته الذي قامت الميليشيا الإيرانية بعزل كافة قياداته السابقة واستبداله بشخصيات سلالية يتم توجيههم وتلقي تدريباتهم الاستخباراتية بالربط المباشر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإشراف مباشر من زعيم الميليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي وقيادات مقربة منه.