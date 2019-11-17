كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الهند تؤجل توقيع اتفاق طائرات الهليكوبتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس طائرات الهليكوبتر الروسية، اليوم الأحد، إن الهند تؤجل توقيع اتفاق صارم لشراء 140 طائرة هليكوبتر رغم تقديم كل المعلومات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أندري بوغينسكي أيضًا أنه سيفيد الهند إذا أمكن دمج الطلب المخطط له لأكثر من 100 طائرة تابعة للبحرية الهندية مع 140 الهند التي تتطلع إلى شراءها للجيش.

ووقعت الهند وروسيا صفقة في عام 2015 بموجب برنامج "Make in India" لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتزويد 140 طائرة هليكوبتر من طراز KA 226T مع روسيا لتسليم 40 طائرة والباقي يتم تجميعها وتصنيعها في الهند.

وقال بوغينسكي إن البلدين عقدًا محادثات تمهيدية لتزويد أكثر من 100 من طائرات الهليكوبتر طراز KA 226-T للبحرية الهندية.

وقال لرويترز في معرض دبي للطيران، لقد قمنا بعمل ناجح مهم وقدمنا جميع المعلومات لوزارة الدفاع الهندية، وللأسف لا توجد وسيلة فعالة وسريعة من الجانب الهندي.

وأضاف، لا يمكننا أن نفهم أسباب التأخير.

وبناءً على طلب البحرية الهندية، صرح بوغينسكي إن الهند ستستفيد من الجمع بين كلا الأمرين لكسب المزيد من القيمة في تعزيز قدراتها.

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وأوضح، سيكون الفائز الرئيسي هو الهند إذا تم الانضمام إلى كلا الطلبين. مضيفًا، أن طائرات الهليكوبتر الروسية تنتظر طلبًا رسميًا بطلب من البحرية الهندية.

وتمثل الطائرات العمودية المدنية حوالي 30-35٪ من إجمالي مبيعات طائرات الهليكوبتر الروسية في حين أن 65-70٪ المتبقية من المروحيات العسكرية.

وقال بوغينسكي إنه من المتوقع أن تظل نسبة المبيعات المدنية والعسكرية كما هي في السنوات الثلاث المقبلة، ولكن قد يرتفع إجمالي حجم المبيعات حيث تجلب المروحيات الروسية إلى السوق مجموعة كبيرة من المروحيات.

وتابع أن الشركة تجري محادثات مع عملاء دوليين بما في ذلك البعض في الشرق الأوسط لبيع طائراتها الهليكوبتر الجديدة من طراز Mi-38، ورفض ذكر تفاصيل.

وقال إن طائرات الهليكوبتر VRT-500 الجديدة، مع أول رحلة مقررة في عام 2021، قد حظيت باهتمام كبير من الهند وبعض دول الشرق الأوسط، مضيفًا أنه سيتم توقيع صفقة للطائرة VRT-500 في معرض دبي الجاري.

وأضاف، هناك اهتمام قوي من الشركات الهندية بالتجميع (VRT 500) في الهند.

وصرح إن طائرات الهليكوبتر الروسية تعتزم بيع 1000 طائرة من طراز VRT-500 بحلول عام 2035.