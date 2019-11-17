كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 17/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

دخل الرئيس الأمركي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عامًا، اليوم الأحد، مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن، لإجراء فحوص طبية.

Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إضراب عام في عدد من المحافظات العراقية