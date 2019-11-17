كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 17/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || عاجل.. ترامب يدخل المستشفى
دخل الرئيس الأمركي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عامًا، اليوم الأحد، مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن، لإجراء فحوص طبية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إضراب عام في عدد من المحافظات العراقية
يشهد العراق، اليوم الأحد، إضرابًا عامًا يشمل الدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وناشطين، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || اعتقال 40 محتجًا في مدينة يزد بإيران
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، اعتقال 40 محتجًا في مدينة يزد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.