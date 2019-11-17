كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام إيرانية: اعتقال 40 محتجًا في مدينة يزد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، اعتقال 40 محتجًا في مدينة يزد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتحولت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين، إلى مظاهرات سياسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وهتف المتظاهرين، بشعارات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، بعد يوم من رفع الحكومة سعر البنزين العادي إلى 15000 ريال (0.13 سنتات) للتر من 10 آلاف ريال وترشيده.

وقال التلفزيون الحكومي، إن الشرطة اشتبكت مع ما أسماه مثيري الشغب في بعض المدن، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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كما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم، عن مسؤول محلي قوله، إن شخصا قتل وجرح عدة أشخاص في مدينة سرجان في مقاطعة كرمان يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا): "هاجم الناس مستودعًا لتخزين الوقود في سيرجان وحاولوا إشعال النار فيه".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران المحتجين أشعلوا النار في المباني واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، وفي مقاطع فيديو أخرى، أغلق المتظاهرون الطرق وأشعلوا النيران في شوارع طهران وبعض المدن الأخرى، وردد البعض شعارات ضد كبار المسؤولين.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من مقاطع الفيديو والصور الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد شاهد، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"رويترز" عبر الهاتف، بأن "الناس غاضبون جداً هنا في مدينة شيراز، ومئات الناس في الشوارع أحرقوا سيارة للشرطة هذا الصباح".

