كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة عسكرية بدون طيار خلف مبنى سكني في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بلدة صغيرة في منطقة ريازان على بعد 200 كم من موسكو، تحطمت طائرة أوريون عسكرية بدون طيار، وفقًا لسيرجي بوبنيف، محقق متخصص في القضايا الكبرى للجنة التحقيق في النقل بمقاطعة موسكو.

وحسب السكرتير الصحفي لحاكم منطقة ريازان، دينيس أرابوف، تحطمت المركبة أوريون الجوية بدون طيار على بعد 70 مترا من المباني السكنية.

ووفقا للسكرتير الصحفي: "لم تقع إصابات أو دمار بسبب الحادث. وكانت الطائرة تقوم برحلة تجريبية.

وقال "أرابوف"، إنه بما أنه من المفترض أن تهبط الطائرة بدون طيار على المدرج في بروتاسوفو، فإن جميع خدمات الطوارئ جاهزة. "لكنها لم تطير، وسقطت".

وكام ذكر المتحدث باسم الحاكم، وصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع في غضون دقائق وبدأت تفقد الموقع.

في وقت لاحق، بدأ متخصصون من وزارة الدفاع، إلى جانب موظفي وزارة الطوارئ، في استعادة الطائرة بدون طيار. وأشار المتحدثأ إلى أنه في الوقت الراهن: "كما أعرف، تم استردادها".

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإيراني، يوم الجمعة 8 نوفمبر، إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت طائرة بدون طيار أجنبية بالقرب من ميناء ماهشهر في مقاطعة خوزستان في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ونفى البنتاجون، الجمعة، التقارير التي تفيد بأن قوات الدفاع الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في مقاطعة خوزستان، قائلًا، إنه تم عد جميع المعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر": "التقارير المزعومة عن سقوط طائرة أمريكية بدون طيار غير صحيحة".

وأشارت، إلى أنه: "إذا سقط نظام الطائرات بدون طيار في منطقة القيادة المركزية الأمريكية، فلن يكون ذلك أحد أصول وزارة الدفاع. لقد تم حساب جميع المعدات الأمريكية".

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وقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحطم واحدة من طائراته بدون طيار تحطمت في لبنان، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن أحد المواطنين اللبنانيين أسقط، صباح الأربعاء، "طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة بكفر كلا"، باستخدام بندقية صيد، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، صباح الأربعاء 23 اكتوبر: "منذ فترة قصيرة، وخلال نشاط روتيني، سقطت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من حدود إسرائيل، داخل الأراضي اللبنانية".

ولم يعلق متحدث باسم جيش إسرائيل، حول مزاعم لبنان بإسقاط بأن الطائرة بدون طيار.

وكانت اشتباكات عسكرية محدودة وقعت على الحدود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، قبل أسابيع، على خلفية سقوط طائرتين بدون طيار تابعتين لإسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي يوم الجمعة 18 اكتوبر، أعلن الجيش الألماني تحطم طائرة استطلاع صغيرة بدون طيران من طراز "لونا" خلال استعانة جنود الجيش الألماني بها في مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تقرير للجيش الألماني، القول إنه ربما يرجع تحطم الطائرة لخلل فني.

وكانت طائرة الاستطلاع الصغيرة غير المسلحة قد سقطت الأربعاء 16 اكتوبر فوق مدينة جاو بمالي، وفقا لتقرير الجيش الألماني على موقعه الإلكتروني على الإنترنت الليلة الماضية.

وتندرج الطائرة ضمن المعدات العسكرية للجيش الألماني التي يتم الاستعانة بها في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

ويتمركز أغلب جنود الجيش الألماني الذين يتم الاستعانة بهم في البعثة وعددهم 750 جنديا تقريبا، في معسكر "كاستور" في مدينة جاو شمالي شرق مالي.

وكان صحفي محلي قد نشر صورة للطائرة المحطمة عند جدار طيني عبر موقع "تويتر".