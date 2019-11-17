اتهامات بممارسة الدعارة وبيع “القرقوبي” يدفع عشرينية للانتحار بـ”دوا الفيران”

توفيت شابة عشرينية، أول أمس الجمعة، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، متأثرة بتسمم حاد، إثر تناولها لـ”دوا الفيران”.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة أقدمت على الإنتحار، بهذه الطريقة المؤلمة، بعدما تم اتهامها من طرف أحد أفراد عائلة طليقها، بممارسة االدعارة وبيع “القرقوبي”، ما دفعها للإنتحار.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية كانت ترقد بمستشفى ابن رشد بقسم العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية، وتعجل بوفاتها.

وتطالب عائلة الهالكة بفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابسات هذه القضية.