مسلم يكذب خبر زواجه الثاني بـ”آية قرآنية”

بعد انتشار خبر ارتباطه للمرة الثانية، رد مسلم، أول أمس الجمعة، عبر آية قرآنية، لمح فيها إلى أن الخبر مجرد إشاعة.

وشارك مسلم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” آية من سورة قرآنية، أشار من خلالها إلى أن خبر زواجه من الفنانة أمل صقر ليس صحيحا.

وتقول الآية 6 من سورة الحجرات: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

وعكس ما طالب به مسلم، فقد تجاهل رفقة مدير أعماله الإجابة عن رسائل الصحافة، حول موضوع زواجه، والتزم الصمت لأيام، قبل أن يخرج لينفي المعلومة.