الرجاء يفشل في إستعادة بوطيب قبل إياب “ديربي العرب”

كشف فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن موعد عودة لاعبه عمر بوطيب إلى التدريبات، من الإصابة التي تعرض لها خلال ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الوداد.

وأكد الفريق الأخضر، أن بوطيب سيخضع بدءا من يوم الغد الاثنين إلى برنامج علاجي خاص، تحت إشراف جواد صبري المعد البدني الجديد للنادي، وذلك بعد أن تجاوز المرحلة الأولى من العلاج.

وأشار الرجاء، أن ظهيره الأيمن سينخرط في التدريبات الجماعية رفقة زملائه بالفريق بعد أسبوعين، وهو ما يعني غيابه عن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، السبت المقبل، أمام الفريق الأحمر.

وكان بوطيب غادر مباراة الذهاب من شوطها الأول، بعد تعرضه لشد عضلي على مستوى الفخذ، علما أن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.