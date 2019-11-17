وكيل تعز يوجه بإنشاء غرفة عمليات وتسخير كل الإمكانات لمكافحة "حمى الضنك"

الأحد 17 نوفمبر 2019

وجه مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بإنشاء غرفة عمليات وتسخير كل الإمكانات لمكافحة "حمى الضنك"



وأوضح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بأنه أصدر منذ اليوم الأول لإنتشار وباء حمى الضنك في عدد من مديريات المحافظة، توجيهات عاجلة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة وعلاج الحالات المصابة ، والقيام بمواجهة هذا الوباء ومحاصرته والقضاء عليه .

وأضاف وكيل أول محافظة تعز، بأن تلك التوجيهات شملت وكيل المحافظة للشؤون الصحية ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز ومدراء عموم المديريات بالمحافظة .

مشيراً إلى تشديده بالقيام بدورهم على أكمل وجه ، كون المسؤلية الأخلاقية والوطنية والانسانية تقع على عاتقهم وعلى عاتقنا جميعاً، سلطة محلية ومرافق تنفيذية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني .

وأكد الدكتور المخلافي ان توجيهاته تضمنت سرعة رفع خطة لمواجهة هذا الوباء والحد منه وتشخيصه ومعرفة اسبابه ووضع تصور لمعالجة الاسباب بصورة عاجلة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة والتنسيق بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية ومتابعة انتشاره في المديريات الريفية وتسخير كل الامكانات لمواجهته ومكافحته ، وتوفير العلاجات اللازمة والتحصينات وتهيئة الكادر الطبي والتركيز على معالجة اسباب الوباء والوقاية منه من خلال تنفيذ حملة رش متواصلة في انحاء مدينة تعز وبقية المناطق الذي أنتشر فيه .

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ولفت وكيل أول "تعز" إلى تنسيق الجهات المعنية في قطاع الصحة مع الجهات ذات العلاقة ، كالنظافة لرفع كل القمامات المكدسة في بعض الشوارع والحارات ومضاعفة العمل بوتيرة عالية ، ومؤسسة المياه والصرف الصحي لعمل خطة لاصلاح المجاري ومنع أي تسرب منها ، فضلاً عن انفجارها حتى لا تصبح سيلاً في الشوارع والحارات ، وتشكيل فرق عمل لمواجهة طفح المجاري بحسب خطة تشمل كل انحاء المدينة، بالتنسيق مع فروعهم بالمديريات .

وأشار المخلافي إلى أن محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، وجه بصرف مبلغ خمسون مليون ريال كحالة اسعافية لمواجهة وباء الضنك ومحاصرته، والتزم بمتابعة الحكومة لدعم مواجهة وباء حمى الضنك ومعالجة الاسباب المؤدية لهذا الوباء القاتل ، وهو ما حصل بالفعل ، حيث وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص ، وان الاخ المحافظ ضمن عضويتها .

وقال وكيل أول محافظة تعز ،لقد وجهنا منذ البداية المكاتب ذات العلاقة الى عقد اجتماعات متواصلة، وهي مكتب الصحة والنظافة والاشغال ومؤسسة المياه والصرف الصحي ،وذلك لمناقشة كل التطورات في الجانب الصحي ، وقد عُقد لقاء استثنائي يوم أمس الجمعة برئاستنا ، بهدف وضع خطة طارئة مشتركة لعرضها على اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ووجهنا في اللقاء، القائمين على قطاع الصحة سرعة موافاتنا بتقرير حول الاجراءت التي تم اتخاذها من قبل مكتب الصحة ، مع تضمين عدد الوفيات والاصابات بفيروس هذا الوباء الفتاك والحالات التي تم استيعابها ومعالجتها مع تحديد اماكن المعالجة .

وأكد الدكتور المخلافي ، متابعته المستمرة لعملية مكافحة وباء حمى الضنك وعلاج الحالات المصابة أولاً بأول .

وفي السياق ذاته ، قام وكيل أول محافظة تعز، اليوم بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، وأطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين بمرض حمى الضنك، موجهاً إدارات تلك المرافق الصحية بتوفير العناية والعلاجات اللازمة لهم والرفع بأية عوائق إن وجدت ليتم وضع المعالجات والحلول العاجلة لها .

واشاد ، بجهود إدارة المستشفيات والمراكز الصحية بتعز، وبكوادرها الطبية والفنية ، شاكراً كافة الجهات التي اسهمت في مواجهة الوباء والقضاء على اسبابه ومنها مؤسسة شراكة .

رافق وكيل أول محافظة تعز، عبد الكريم شيبان عضو مجلس النواب، وعدد من المسؤولين في المكاتب الخدمية بالمحافظة .