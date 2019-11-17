رغم محاولات قمعهم .. تزايد أعداد المتظاهرين في إيران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 17 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض تزايد أعداد المتظاهرين في وسط إيران وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على رفع أسعار البنزين.

وقام الأمن الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين الذين احتجوا على الحكومة لرفعها أسعار البنزين .

واندلعت الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.

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