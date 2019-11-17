مقتل مدني وإصابة عنصر في الحشد بـ'حادث غير مقصود' شرقي الرمادي

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الحشد الشعبي وأثناء مشادة كلامية مع صاحب محل في منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، أطلقت وبشكل عشوائي نيران أسلحة في الهواء لتفريق المواطنين، الا أن إطلاقة نارية أصابت المواطن والأستاذ التربوي حميد الهزيماوي، ما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه".وأضاف، أن "إطلاقات العيارات النارية أصابت أيضاً أحد أفراد الحشد الشعبي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل القاتل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث"، مبيناً أن "الحادث ليس مقصوداً".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني في حديث لـ الخليج 365، إن "الحادث عرضي وإن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وبانتظار نتائج التحقيق".