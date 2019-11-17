مصدر بجنايات الديوانية: حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس المحافظة

كشف مصدر في محكمة جنايات الديوانية، الاحد، عن صدور قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محكمة جنايات الديوانية اصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري".

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