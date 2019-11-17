مصدر بنزاهة ذي قار: صدور اوامر استقدام بحق ثلاثة مسؤولين بالمحافظة

افاد مصدر محلي في ذي قار، الاحد، بان اوامر استقدام صدرت بحق ثلاثة مسؤولين بالمحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اوامر استقدام صدرت بحق ثلاثة مسؤولين في المحافظة بينهم مسؤول سابق". واضاف ان "ذلك جاء بتهمة هدر المال العام".



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