مصدر: التحقيقات بشأن تفجيري التحرير والحبوبي لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره عملا إرهابيا

كشف مصدر امني، ان التحقيقات بشأن تفجيري ساحتي التحرير والحبوبي لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره عملا إرهابيا.

وقال المصدر ان "التحقيقات الحالية للاجهزة الامنية بالهجمات التي طاولت ساحتي التحرير والحبوبي، لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره دليلاً على عمل إرهابي، خصوصاً بالنسبة لتفجير الناصرية".

واضاف ان "توقيت التفجيرين واحد والأسلوب واحد"، مبينا ان "التفجيرين يشيران إلى شبهة جنائية".

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وتابع ان "المتظاهرين في موقعي الانفجارين يتهمون أحزاباً بمحاولة ترهيبهم وإخافتهم عبر التفجيرات".

يذكر ان ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية شهدتا الجمعة الماضي، انفجار عبوتين صوتيتين ادتا الى مقتل شخصين واصابة اخرين بجروح متفاوتة.