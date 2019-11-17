وزارة الاتصالات الإيرانية تؤكد قطع الإنترنت بأمر من مجلس الأمن القومي

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مسؤول في وزارة الاتصالات، "لا نزال نجري اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإعادة خدمة الإنترنت في أسرع وقت".

وأضاف المسؤول أن قطع الإنترنت جاء لأسباب أمنية وليست فنية ومن غير المعروف متى سيتم إعادة وصله.



وأفادت وسائل اعلام في وقت سابق من اليوم بانقطاع الإنترنيت في معظم أنحاء البلاد، فضلا عن إجراءات اتخذتها الحكومة كتعطيل المدارس اليوم الأحد وغيرها، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية ضد ارتفاع أسعار الوقود، تخللتها أعمال عنف وشغب ومحاولة إحراق مستودعات نفطية.