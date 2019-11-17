بنزيمة يلوح بورقة الجزائر للرد على رئيس الاتحاد الفرنسي

لوح كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بورقة جنسيته الجزائرية، للرد على نويل لي جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي أغلق باب عودة اللاعب لـمنتخب فرنسا.

وأثيرت قضية عودة بنزيمة لتمثيل منتخب فرنسا مجدداً بعد التصريحات التي أدلى بها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، الذي أشار إلى أنه لا يعرف سببا مقنعا يمنع المهاجم المخضرم من العودة للمشاركة مع "الديوك".

تصريحات بنزيمة، قابلها بعد ذلك رفضاً قاطعاً من ديدييه ديشامب مدرب "الديوك" ولي جريت رئيس الاتحاد الفرنسي.

وكتب بنزيمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهاً حديثه لرئيس الاتحاد الفرنسي: "نويل.. كنت أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات مدرب منتخب فرنسا".

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واستدرك "لتعرف أنني وحدي فقط من سيقرر متى تنتهي مسيرتي الدولية، إذا كنت ترى أنني انتهيت، فاسمح لي بتمثيل دولة يمكنني اللعب لها وسنرى حينها".

بنزيمة كان اختار تمثيل منتخب فرنسا على حساب أصوله الجزائرية، إذ يحمل اللاعب الجنسية الجزائرية نسبة لأبيوه الجزائريين بالفعل، ولا يزال بتمتع بها إلى الآن.

ولا يحق لبنزيمة العودة لتمثيل منتخب الجزائر رغم تلميحاته لهذا الأمر، إذ تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم على منع أي لاعب يشارك في مباراة رسمية مع المنتخب الأول لبلد من تمثيل منتخب آخر.

وكان بنزيمة استُبعد من صفوف المنتخب الفرنسي، منذ اتهامه في عام 2015 بالتورط في ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب.

يذكر أن بنزيمة، صاحب الـ31 عاماً، يقدم أداء جيداً مع الفريق الملكي في الموسم الجاري، إذ شارك في 15 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.