انتكاسة جديدة للجزائري غلام تضعه على حافة الهاوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت المتاعب الصحية ملاحقة الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي الإيطالي، الذي تعرض لانتكاسة جديدة ستعقد من إمكانية استعادته أفضل مستوياته البدنية والفنية، وستؤثر بالتبعية على مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن غلام فشل في تقوية عضلات فخذه، على الرغم من التحضيرات البدنية التي قام بها طوال الأشهر الأخيرة، وهو ما يجعله مهددا بالتعرض لإصابات عضلية بصفة منتظمة، مما سيهدد مسيرته في الملاعب.

وأكدت الصحيفة الرياضية الشهيرة نقلا عن بعض المصادر الطبية أن هذه المشكلة الصحية الجديدة ستمنع اللاعب من التعافي بصفة نهائية من مخلفات الجراحتين اللتين أجراهما على مستوى ركبته في السنتين الماضيتين.

ويجدر التذكير بأن الظهير الأيسر الجزائري لم يظهر بشكل جيد منذ انطلاق الموسم الجديد، وهو ما دفع مدربه كارلو أنشيلوتي لإخراجه من حساباته.

ويخطط أنشيلوتي للتعاقد مع ظهير أيسر جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد يكون الإسباني أليخاندرو جريمالدو، لاعب بنفيكا البرتغالي.

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ولم يشارك غلام في أي مباراة منذ أكثر من شهر، وبالتحديد منذ مواجهة تورينو، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

واكتفى الظهير الجزائري بالمشاركة في 5 مباريات خلال الموسم الحالي، بواقع وقت نحو 300 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وعرف غلام فترة مجده مع "البارتينوبي" خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2017، قبل أن يتعرض لإصابة أولى خلال مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وإصابة ثانية في تدريبات فريقه بعد ذلك بأشهر، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتجديد العهد مع أجواء المباريات.

يذكر أن غلام دخل في فترة من الفترات حسابات أكبر الأندية في أوروبا، حيث تواجد على رادار ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.