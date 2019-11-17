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توقيف 40 شخصا خلال احتجاجات في مدينة يزد الإيرانية

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احتجاجات في إيران

اوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع اسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إنّ الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ افعال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة.

 

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