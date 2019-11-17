شكرا لقرائتكم إيران.. نواب يهاجمون روحاني ويحمّلونه مسؤولية الأحداث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حمل نواب في مجلس الشورى الإيراني الرئيس حسن روحاني مسؤولية أعمال الشغب التي ارتكبها محتجون على زيادة أسعار المحروقات. ونقلت وكالة مهر للأنباء عنهم دعوتهم الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة والإشراف على الأسعار حتى لا يتضرر الشعب.

وطالبوا خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار البنزين، موجهين احتجاجهم لعدم اتخاذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص.

الهدوء لاتخاذ القرارات الصائبة

من جهته، شدد رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، على ضرورة توفير الهدوء والاستقرار من أجل اتخاذ قرارات صائبة، في وقت تشهد البلاد إضرابات وتظاهرات شعبية في مناطق مختلفة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أججها قرار رفع أسعار المحروقات.

ونقل الإعلام المحلي عن لاريجاني تعليقه على أزمة ارتفاع أسعار البنزين، قائلا إن "مخاوف الشعب حيال ارتفاع أسعار البنزين ناجمة عن تبعات القرار على أسعار باقي السلع". وأضاف أن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حضر جلسة المجلس المغلقة اليوم، وقدم تقريرا وتم تبادل الآراء".

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المضي برفع الأسعار

وكان المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أعلن الأحد، أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

وفي وقت سابق من الأحد، أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله، إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.

احتجاجات إيران 16 نوفمبر (اسوشيتد برس)

وازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، مساء السبت، حيث أفاد ناشطون باحتراق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة "كَرَج" شمال غربي طهران.

وفي آخر تصريح له، هدد وزير الداخلية الإيراني المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن، بحسب ناشطين.