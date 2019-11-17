ترزيان: مطلق النار في جل الديب ما زال موقوفاً

أكد النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مخطئ من يظن أن ​القضاء اللبناني​ لا نزاهة لديه، والقاضية كارمن غالب ما زالت تمسك بملف مطلق النار في ​جل الديب​ وهو ما زال موقوفاً وأي خبر خلافاً عن ذلك هو عار من ​الصحة​ وكل شائعة ترد في هذا الأمر نضعها في خانة التحريض والتأجيج ونقول حذار".



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