انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت

التأمت الجمعية العمومية لمحامي ​بيروت​ في دورتها الثانية بصورة حكمية، بمن حضر، لإنتخاب أربعة أعضاء جدد بمن فيهم النقيب.

وكانت الدورة الأولى قد انعقدت في الرابع من الشهر الحالي وأرجئت العملية الإنتخابية لعدم اكتمال النصاب.



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