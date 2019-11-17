الحجار: قمة المسؤولية هي في الإنصات لما يريده الناس وفي تقدير معاناتهم

رأى النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجماعي ان "قمة المسؤولية هي في الإنصات لما يريده الناس وفي تقدير معاناتهم وألمهم، وفي التصدي لمشاكل المواطن وفي إقتراح الحل تلو الآخر بما يحفظ البلد ويرضي أهله.. أما اللامسؤولية فهي في نبش القبور ووضع شارع مقابل آخر ودفن الرأس هربا من الواقع ومن حقيقة أن الناس لفظت حقد البعض وكذبه".

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