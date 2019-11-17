ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة بجنوب شرقي مدينة فاس المغربية. وذكر المرصد الأوروبي للزلازل أن ​هزة أرضية​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، ضربت منطقة على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي ​الرباط​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب مدينة فاس المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.